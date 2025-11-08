IFARHU reprograma pagos de becas y asistencias económicas desde el 11 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció una jornada de reprogramación de pagos que iniciará el martes 11 de noviembre de 2025, dirigida a los estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir en las fechas previamente establecidas para cobrar sus beneficios.

Durante esta jornada, se realizará el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, entre los que se incluyen:

Concurso General

Puesto Distinguido

Asistencia Económica Educativa

Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad

Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil

Asistencia Económica para Deportes

Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

El pago se efectuará en la sede principal del IFARHU, mediante cheques, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

IFARHU mantiene fechas de pago en centros educativos

Las fechas específicas, según cada centro educativo, están disponibles en el portal web oficial www.ifarhu.gob.pa.

Solo se atenderán los colegios que aparezcan en el listado publicado.

Los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para retirar el beneficio:

Recibo de entrega de documentos.

Boletín completo 2024 original con sello fresco.

Recibo de matrícula 2025.

Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.

El IFARHU recordó que solo la persona autorizada para realizar el cobro podrá ingresar al centro de atención, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante beneficiario.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona presentando:

1. Copias nítidas y vigentes de las cédulas del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

2. Una nota firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre completo y número de cédula de la persona autorizada. (No se aceptarán copias ni fotografías de la nota).