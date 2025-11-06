Últimos pagos del Concurso General de Becas 2025: IFARHU continuará este viernes con los desembolsos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 7 de noviembre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Le podría interesar: ¿Cuándo abrirá el Concurso General de Becas del IFARHU? Esto se sabe hasta ahora
Pagos del Concurso General de Becas 2025
Viernes 7 de noviembre
- Todos los colegios restantes que no estaban en la lista.
IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales