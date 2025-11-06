¿Por qué no ha sido entregado el nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito de la UP?

El nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) de la Universidad de Panamá (UP), ubicado en el área de Panamá Norte, aún no ha sido abierto a la comunidad universitaria debido a retrasos en la aprobación de adendas que reposan en la Contraloría General de la República.

El asesor legal del centro, Miguel Delgado, detalló que la moderna infraestructura cuenta con 14 edificios, entre ellos 5 de aulas, 20 laboratorios, un auditorio con capacidad para 500 personas, gimnasios y áreas deportivas, además de espacios académicos y administrativos.

Con un avance del 98 %, la nueva sede se perfila como una de las instalaciones universitarias más avanzadas del país, tanto del sector público como del privado.

Las autoridades universitarias han solicitado al presidente de la República, José Raúl Mulino, su apoyo para concretar la entrega e inauguración.

Actualmente, el proyecto requiere solo equipamiento complementario y la mejora de los sistemas de aguas residuales.

Mientras tanto, el centro regional continúa operando en su sede temporal en La Gran Estación de San Miguelito, donde la UP paga un alquiler mensual superior a B/.15,000.00.

La construcción de este nuevo campus se inició en 2019, aunque la solicitud de su edificación fue presentada durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, tras la asignación del presupuesto correspondiente.