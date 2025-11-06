Alcaldesa de Arraiján respalda a su colega de Colón tras comentarios de Mizrachi sobre el pago de impuestos

La alcaldesa de Arraiján , Stephany Peñalba, expresó su respaldo al alcalde de Colón, Diógenes Galván, luego de los comentarios emitidos por el jefe de la comuna capitalina, Mayer Mizrachi, quien calificó como “fracasados y populistas” los señalamientos de Galván sobre el pago de impuestos municipales por parte de empresas de la Zona Libre.

Galván había cuestionado la falta de aportes de dichas empresas y las repercusiones económicas que esto genera en su distrito, lo que provocó la respuesta del alcalde de Panamá.

"Diógenes, no fracasaste. Gracias por alzar la voz sobre la realidad que enfrentan la mayoría de los municipios del país", compartió la alcaldesa Peñalba, quien agregó "repudiamos la postura desconectada y exhibida por el alcalde de la capital al descalificar a nuestro colega de Colón, quien denunció que los millonarios no pagan impuestos".

"En Arraiján, no podemos, ni vamos a permitir, que los incentivos fiscales desproporcionados y la falta de contribución de grandes empresas continúen afectando la prestación de servicios básicos, la gestión local y la autonomía de nuestras comunidades", destacó la alcaldesa.