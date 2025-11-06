Alcaldía de Panamá entrega terreno al MINSA para el nuevo Hospital Regional de Panamá Norte

La Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (MINSA) firmaron un convenio para la construcción del Hospital Regional de Panamá Norte, una obra que beneficiará a más de 600 mil habitantes del área norte de la ciudad capital.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud, Fernando Boyd, y el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, consolidando una alianza institucional en favor de la salud pública.

En el marco del convenio, la Alcaldía de Panamá entrega al MINSA el uso y administración de un terreno de 6.7 hectáreas, donde se edificará el nuevo hospital. Dicho terreno fue adquirido por la comuna en 2014, pero no contaba con un propósito definido hasta la presente gestión.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que esta acción responde a una visión responsable y humana de la gestión pública, enfocada en atender las necesidades prioritarias de la población.

El ministro de Salud indicó que la construcción de la infraestructura tendrá una duración aproximada de 2 años, y se contará con todos los servicios sanitarios óptimos que requiere la población.

El Concejo Municipal de Panamá aprobó la medida, permitiendo que los terrenos sean destinados a este fin social. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Alcaldía, el Ministerio de Salud, los diputados y el Consejo Municipal, con el compromiso de acercar los servicios médicos a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del distrito.