Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 18:53

Calendario de pagos a servidores públicos en noviembre 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece, mediante un calendario, los días de pagos para los servidores públicos durante el mes de noviembre 2025.

Pagos a servidores públicos

Pagos a servidores públicos

Archivo

Calendario de pagos a funcionarios públicos en noviembre

Las fechas establecidas para el pago de quincenas son las siguientes:

Fechas de pago: 12 y 25 de noviembre

  • Grupo 1: (SPI, MEDUCA y Policía Nacional)

Fechas de pago: 13 y 26 de noviembre

  • Grupo 2: (Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer, además de la Defensoría del Pueblo)

Fechas de pago: 14 y 27 de noviembre

  • Grupo 3: (Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Otros gastos de administración, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas)

El MEF recuerda que la Contraloría General de la República mantiene visible el calendario de pagos en su portal oficial. Además, el tercer y último pago del décimo tercer mes para los servidores públicos será en diciembre del 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados continuarán recibiendo sus pagos de noviembre la próxima semana

Calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados en noviembre

Primer pago a jubilados y pensionados de noviembre: ¿Quiénes cobran este viernes 31 de octubre?

Recomendadas

Más Noticias