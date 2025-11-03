Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 15:27

Pago del PASE-U por el IFARHU: Lugares de entrega para el jueves 6 y viernes 7 de noviembre

El IFARHU entregará pagos del PASE-U los días 6 y 7 de noviembre en Betania, San Francisco, Pueblo Nuevo y Curundú. Conoce los requisitos aquí.

Segundo pago del PASE-U

Segundo pago del PASE-U

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizarán los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2025 en diferentes puntos de entrega en la ciudad de Panamá.

Jueves 6 de noviembre – Corregimiento de Betania

  • C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
  • Instituto América
  • Centro Educativo Comunitario San Antonio
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Escuela José Agustín Arango
  • Colegio Bilingüe Los Ángeles
  • Escuela Manuel E. Amador
  • IPHE Betania
  • Sede del IFARHU

Pago del PASE-U por el IFARHU para el Viernes 7 de noviembre

pase-ifarhu

Corregimientos de

  • San Francisco
  • Pueblo Nuevo
  • Curundú

El IFARHU recordó a los acudientes que hayan cambiado a sus acudidos de plantel educativo durante el año escolar 2025, que deben verificar que ambos centros (el anterior y el nuevo) hayan completado las validaciones en el sistema del Ministerio de Educación (MEDUCA), ya que sin esta actualización el estudiante no aparecerá en la base de datos y no podrá generarse su cheque.

Requisitos para cobrar el beneficio

Para el retiro del pago, los beneficiarios deberán presentar:

  • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.
  • Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad.

En caso de que el acudiente no pueda asistir, podrá designar a otra persona mediante una nota de autorización notariada, acompañada de:

  • Copia de cédula de identidad del acudiente y del autorizado.
  • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

El IFARHU reiteró la importancia de cumplir con estos pasos para garantizar la correcta entrega del beneficio, conforme a lo establecido en el artículo 14 del reglamento del programa PASE-U.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U del IFARHU: ¿quiénes recibirán el segundo pago en la primera semana de noviembre?

PASE-U: IFARHU detalla quiénes no recibirán el segundo pago en noviembre

Calendario PASE-U 2025: pagos programados para el 29 de octubre a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias