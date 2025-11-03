Pago del PASE-U por el IFARHU: Lugares de entrega para el jueves 6 y viernes 7 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizarán los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2025 en diferentes puntos de entrega en la ciudad de Panamá.
Jueves 6 de noviembre – Corregimiento de Betania
- C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
- Instituto América
- Centro Educativo Comunitario San Antonio
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Escuela José Agustín Arango
- Colegio Bilingüe Los Ángeles
- Escuela Manuel E. Amador
- IPHE Betania
- Sede del IFARHU
Pago del PASE-U por el IFARHU para el Viernes 7 de noviembre
Corregimientos de
- San Francisco
- Pueblo Nuevo
- Curundú
El IFARHU recordó a los acudientes que hayan cambiado a sus acudidos de plantel educativo durante el año escolar 2025, que deben verificar que ambos centros (el anterior y el nuevo) hayan completado las validaciones en el sistema del Ministerio de Educación (MEDUCA), ya que sin esta actualización el estudiante no aparecerá en la base de datos y no podrá generarse su cheque.
Requisitos para cobrar el beneficio
Para el retiro del pago, los beneficiarios deberán presentar:
- Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.
- Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad.
En caso de que el acudiente no pueda asistir, podrá designar a otra persona mediante una nota de autorización notariada, acompañada de:
- Copia de cédula de identidad del acudiente y del autorizado.
- Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
El IFARHU reiteró la importancia de cumplir con estos pasos para garantizar la correcta entrega del beneficio, conforme a lo establecido en el artículo 14 del reglamento del programa PASE-U.