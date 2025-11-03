Pago del PASE-U por el IFARHU: Lugares de entrega para el jueves 6 y viernes 7 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) se realizarán los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2025 en diferentes puntos de entrega en la ciudad de Panamá.

Jueves 6 de noviembre – Corregimiento de Betania

C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira

Instituto América

Centro Educativo Comunitario San Antonio

Instituto Bilingüe Santa María La Antigua

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Escuela José Agustín Arango

Colegio Bilingüe Los Ángeles

Escuela Manuel E. Amador

IPHE Betania

Sede del IFARHU

Pago del PASE-U por el IFARHU para el Viernes 7 de noviembre

pase-ifarhu IFARHU

Corregimientos de

San Francisco

Pueblo Nuevo

Curundú

El IFARHU recordó a los acudientes que hayan cambiado a sus acudidos de plantel educativo durante el año escolar 2025, que deben verificar que ambos centros (el anterior y el nuevo) hayan completado las validaciones en el sistema del Ministerio de Educación (MEDUCA), ya que sin esta actualización el estudiante no aparecerá en la base de datos y no podrá generarse su cheque.

Requisitos para cobrar el beneficio

Para el retiro del pago, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula física del estudiante , vigente y en buen estado.

, vigente y en buen estado. Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad.

En caso de que el acudiente no pueda asistir, podrá designar a otra persona mediante una nota de autorización notariada, acompañada de:

Copia de cédula de identidad del acudiente y del autorizado.

Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

El IFARHU reiteró la importancia de cumplir con estos pasos para garantizar la correcta entrega del beneficio, conforme a lo establecido en el artículo 14 del reglamento del programa PASE-U.