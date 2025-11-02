Tercer pago del PASE-U: IFARHU gestiona presupuesto para los desembolsos.

La semana pasada, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de B/.50 millones, con el objetivo de cubrir el segundo y tercer pago del PASE-U y de las demás becas del año 2025.
Calendario del segundo pago del PASE-U 2025
Jueves 6 de noviembre
Betania
- CE.B.G. Octavio Méndez Pereira
- Instituto América
- Centro Educativo Comunitario San Antonio
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Escuela José Agustín Arango
- Colegio Bilingüe Los Ángeles
- Escuela Manuel E. Amador
- IPHE Betania
- Sede IFARHU
Viernes 7 de noviembre
- San Francisco
- Pueblo Nuevo
- Curundú
Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025