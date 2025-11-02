Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 12:39

Tercer pago del PASE-U: IFARHU gestiona presupuesto para los desembolsos

El IFARHU indicó que los recursos destinados al PASE-U permitirán atender los programas beneficiando a 172,013 estudiantes.

Ana Canto
Por Ana Canto

La semana pasada, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de B/.50 millones, con el objetivo de cubrir el segundo y tercer pago del PASE-U y de las demás becas del año 2025.

Estos recursos permitirán atender los programas de asistencia educativa, beneficiando a 172,013 estudiantes de los niveles primaria, secundaria y media en todo el país.

Calendario del segundo pago del PASE-U 2025

Jueves 6 de noviembre

Betania

  • CE.B.G. Octavio Méndez Pereira
  • Instituto América
  • Centro Educativo Comunitario San Antonio
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Escuela José Agustín Arango
  • Colegio Bilingüe Los Ángeles
  • Escuela Manuel E. Amador
  • IPHE Betania
  • Sede IFARHU

Viernes 7 de noviembre

  • San Francisco
  • Pueblo Nuevo
  • Curundú

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

