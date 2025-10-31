Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 16:10

PASE-U del IFARHU: ¿quiénes recibirán el segundo pago en la primera semana de noviembre?

El IFARHU continuará con los pagos del PASE-U durante el mes de noviembre, esta vez en la provincia de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del jueves 6 y viernes 7 de noviembre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U del 6 y 7 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

Betania

  • CE.B.G. Octavio Méndez Pereira
  • Instituto América
  • Centro Educativo Comunitario San Antonio
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Escuela José Agustín Arango
  • Colegio Bilingüe Los Ángeles
  • Escuela Manuel E. Amador
  • IPHE Betania
  Sede IFARHU

Viernes 7 de noviembre

  • San Francisco
  • Pueblo Nuevo
  • Curundú

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

