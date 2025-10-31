PASE-U del IFARHU: ¿quiénes recibirán el segundo pago en la primera semana de noviembre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del jueves 6 y viernes 7 de noviembre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.
Lugares de pago del PASE-U del 6 y 7 de noviembre
Jueves 6 de noviembre
Betania
- CE.B.G. Octavio Méndez Pereira
- Instituto América
- Centro Educativo Comunitario San Antonio
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Escuela José Agustín Arango
- Colegio Bilingüe Los Ángeles
- Escuela Manuel E. Amador
- IPHE Betania
- Sede IFARHU
Viernes 7 de noviembre
- San Francisco
- Pueblo Nuevo
- Curundú
Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025