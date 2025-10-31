Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 14:32

IFARHU anuncia cierre de oficinas por Fiestas Patrias 2025

El IFARHU informó que las agencias regionales permanecerán cerradas los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a sus usuarios y al público en general que, con motivo de las Fiestas Patrias 2025, sus direcciones provinciales, comarcales y agencias regionales permanecerán cerradas los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.

Durante este período, no se brindará atención al público en ninguna de estas sedes.

