IFARHU anuncia cierre de oficinas por Fiestas Patrias 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a sus usuarios y al público en general que, con motivo de las Fiestas Patrias 2025, sus direcciones provinciales, comarcales y agencias regionales permanecerán cerradas los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.
— IFARHU (@IFARHU) October 31, 2025
Agradecemos su comprensión y les deseamos unas felices y patrióticas celebraciones. pic.twitter.com/4MLRiuoH1Y