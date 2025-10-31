Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 11:59

Policía Nacional anuncia operativo de inversión de carriles para Fiestas Patrias

La Policía Nacional implementará un operativo de inversión de carriles para agilizar el tránsito de más de 100 mil vehículos hacia el interior del país.

Policía Nacional anuncia operativo de inversión de carriles

Policía Nacional anuncia operativo de inversión de carriles

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El comisionado Eduardo Huertas, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó los detalles del operativo de inversión de carriles que se implementará durante las Fiestas Patrias 2025, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular hacia el interior del país.

Policía Nacional implementará un operativo de inversión de carriles durante Fiestas Patrias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984294051462394064&partner=&hide_thread=false

Según las estimaciones de las autoridades, más de 100 mil vehículos se desplazarán en estas fechas, por lo que se habilitarán carriles adicionales y se coordinará la movilidad para reducir congestiones y garantizar la seguridad vial de los conductores y pasajeros.

La Policía Nacional exhortó a los conductores a respetar las indicaciones del personal de tránsito, manejar con precaución y planificar sus rutas para evitar contratiempos durante los días festivos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Desfiles Patrios 2025: Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos en Casco Viejo y Vía España

Capturan en David a hombre buscado por femicidio en Costa Rica

Policía Nacional captura a presuntos integrantes de una pandilla durante una operación en Río Hato

Recomendadas

Más Noticias