Desfiles Patrios 2025: Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos en Casco Viejo y Vía España

La Policía Nacional informó sobre los cierres y desvíos de vías que se implementarán en el Casco Viejo y la Vía España, con motivo de los Desfiles Patrios 2025 en la ciudad de Panamá, programados para el lunes 3 y martes 4 de noviembre.
- Desde la Calle 3ra de Casco Antiguo hasta la Avenida Balboa con Calle 26.
- La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Marisco.
- La Avenida Balboa estará cerrada desde la Avenida Ecuador hasta la Avenida B.
- El transporte público deberá movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.
Ruta 2: Vía España
En la Vía España, los cierres y desvíos también comenzarán a las 6:00 a.m. ambos días:
Los cierres y desvíos en la segunda ruta, el Vía España, también iniciarán desde las 6:00 a.m. para ambos días de desfiles.
- Desde la estación de la Iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.
- El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.