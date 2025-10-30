Desfiles Patrios 2025: Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos en Casco Viejo y Vía España

Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos debido a los Desfiles Patrios 2025.

La Policía Nacional informó sobre los cierres y desvíos de vías que se implementarán en el Casco Viejo y la Vía España, con motivo de los Desfiles Patrios 2025 en la ciudad de Panamá, programados para el lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Los cierres y desvíos en el Casco Viejo iniciarán a las 6:00 a.m. ambos días. Las restricciones son:

Desde la Calle 3ra de Casco Antiguo hasta la Avenida Balboa con Calle 26.

La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Marisco.

La Avenida Balboa estará cerrada desde la Avenida Ecuador hasta la Avenida B.

El transporte público deberá movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

Ruta 2: Vía España

En la Vía España, los cierres y desvíos también comenzarán a las 6:00 a.m. ambos días:

Desde la estación de la Iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.

El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.