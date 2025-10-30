Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 12:59

Desfiles Patrios 2025: Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos en Casco Viejo y Vía España

La Policía Nacional informó sobre los cierres y desvíos de vías que se implementarán en el Casco Viejo y la Vía España, con motivo de los Desfiles Patrios 2025.

Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos debido a los Desfiles Patrios 2025. 

Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos debido a los Desfiles Patrios 2025. 

Anghy De Gracia
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó sobre los cierres y desvíos de vías que se implementarán en el Casco Viejo y la Vía España, con motivo de los Desfiles Patrios 2025 en la ciudad de Panamá, programados para el lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Cierres y desvíos de vías por Desfiles Patrios en Casco Viejo y Vía España

Ruta 1: Casco Viejo

Los cierres y desvíos en el Casco Viejo iniciarán a las 6:00 a.m. ambos días. Las restricciones son:

  • Desde la Calle 3ra de Casco Antiguo hasta la Avenida Balboa con Calle 26.
  • La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Marisco.
  • La Avenida Balboa estará cerrada desde la Avenida Ecuador hasta la Avenida B.
  • El transporte público deberá movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

Ruta 2: Vía España

En la Vía España, los cierres y desvíos también comenzarán a las 6:00 a.m. ambos días:

Los cierres y desvíos en la segunda ruta, el Vía España, también iniciarán desde las 6:00 a.m. para ambos días de desfiles.

  • Desde la estación de la Iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.
  • El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.
Embed - Policía Nacional de Panamá on Instagram: "#OrgulloPanameño | Entérate de los cierres y desvíos por los desfiles patrios en la ciudad. ¡Planifica con tiempo! #DiosYPatria"

En esta nota:
Seguir leyendo

Anuncian las rutas y horarios de los desfiles patrios 2025

Más de 30 colombianos son deportados y expulsados de Panamá por delitos graves

Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026

Recomendadas

Más Noticias