Guía de actividades por Fiestas Patrias 2025 en Panamá.

¡Celebremos juntos el DÍA DEL NIÑO! Este 1 de noviembre traemos una mañana mágica llena de diversión para los peques de 6 a 12 años Mago en vivo Pinta caritas Inflables Piscina Premios, cañastitas y un show sorpresa ¡Y deliciosos refrigerios! De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Villa Lucre, Complejo Deportivo (Calle 4W) Organiza la Junta Comunal José Domingo Espinar (JDE) Porque cada sonrisa cuenta

¡ Visita nuestra sala renovada: Construyendo el Canal de Panamá ! Este 1 de octubre abrimos al público la sala "Construyendo el Canal de Panamá", un espacio que narra la ambición, los retos y el ingenio detrás de la obra de ingeniería que transformó al mundo . Con recursos digitales, piezas inéditas y un guion completamente actualizado, esta sala ofrece una mirada integral y contemporánea sobre la construcción del Canal, conectando la memoria de las comunidades con su impacto global. Visítala de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Museo del Canal – Casco Antiguo Incluida con la entrada regular al museo Ven y descubre la historia de un proyecto que marcó para siempre el destino de Panamá y del mundo. #MuseoDelCanal #ConstruyendoElCanal