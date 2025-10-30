Guía de actividades por Fiestas Patrias 2025 en Panamá.

Con motivo de los días libres por las Fiestas Patrias 2025, en la ciudad de Panamá se desarrollarán diversas actividades, entre ellas desfiles, dianas y eventos culturales en distintos museos y espacios de la capital.
Conozca algunas de estas actividades en la siguiente nota.
Actividades para Fiestas Patrias 2025
Desfiles patrios en la ciudad de Panamá 3 y 4 de noviembre
- Vía España, desde las 9:00 a.m. el lunes 3 de noviembre, y desde las 8:00 a.m. el martes 4 de noviembre.
- Casco Antiguo, desde las 9:00 a.m. el lunes 3 de noviembre, y desde las 8:00 a.m. el martes 4 de noviembre.
Dianas en la ciudad de Panamá
- El acceso a las dianas en el Downtown de Amador y el Parque Norte estará habilitado desde las 9:00 p.m. del 2 de noviembre en los siguientes puntos.
Desfiles en San Miguelito
- Desfiles el 3 y 4 de noviembre en la Intersección Subida al Cielo, hasta la estación de gasolina de Paraíso.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/smalcaldia/status/1983913312380166636&partner=&hide_thread=false
Día del Niño en San Miguelito
- Celebración del Día del Niño en la Junta Comunal del corregimiento José Domingo Espinar de San Miguelito el sábado 1 de noviembre de 2025.
Embed - Junta Comunal José Domingo Espinar on Instagram: " ¡Celebremos juntos el DÍA DEL NIÑO! Este 1 de noviembre traemos una mañana mágica llena de diversión para los peques de 6 a 12 años Mago en vivo Pinta caritas Inflables Piscina Premios, cañastitas y un show sorpresa ¡Y deliciosos refrigerios! De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Villa Lucre, Complejo Deportivo (Calle 4W) Organiza la Junta Comunal José Domingo Espinar (JDE) Porque cada sonrisa cuenta "
Museo del Canal
- Exposición: Construyendo el Canal de Panamá, a partir del 1 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Embed - Museo del Canal on Instagram: " ¡ Visita nuestra sala renovada: Construyendo el Canal de Panamá ! Este 1 de octubre abrimos al público la sala “Construyendo el Canal de Panamá”, un espacio que narra la ambición, los retos y el ingenio detrás de la obra de ingeniería que transformó al mundo . Con recursos digitales, piezas inéditas y un guion completamente actualizado, esta sala ofrece una mirada integral y contemporánea sobre la construcción del Canal, conectando la memoria de las comunidades con su impacto global. Visítala de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Museo del Canal – Casco Antiguo Incluida con la entrada regular al museo Ven y descubre la historia de un proyecto que marcó para siempre el destino de Panamá y del mundo. #MuseoDelCanal #ConstruyendoElCanal"
Biomuseo
- Gira guiada para descubrir a las aves del Parque de la Biodiversidad, este domingo 2 de noviembre.
Embed - Audubon Panama on Instagram: "¡A VER AVES! Acompáñanos en una gira de observación de aves este domingo 2 de noviembre desde las 8:00 a.m. y recorre con Audubon Panamá y @biomuseo el Parque de la Biodiversidad para aprender a identificar las aves de nuestra ciudad. Recomendamos el uso de bloqueador solar y traer botella de agua, gorra, ropa/calzados cómodos y binoculares (si tienen ). Esta actividad es familiar y gratuita, para participar solo debes llegar puntual a los estacionamientos del Biomuseo. ¡Te esperamos!"