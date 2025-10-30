Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 17:08

Guía de actividades por Fiestas Patrias 2025 en Panamá

Con motivo de los días libres por las Fiestas Patrias 2025, en la ciudad de Panamá se desarrollarán diversas actividades.

Por Ana Canto

Con motivo de los días libres por las Fiestas Patrias 2025, en la ciudad de Panamá se desarrollarán diversas actividades, entre ellas desfiles, dianas y eventos culturales en distintos museos y espacios de la capital.

Actividades para Fiestas Patrias 2025

Desfiles patrios en la ciudad de Panamá 3 y 4 de noviembre

  • Vía España, desde las 9:00 a.m. el lunes 3 de noviembre, y desde las 8:00 a.m. el martes 4 de noviembre.
  • Casco Antiguo, desde las 9:00 a.m. el lunes 3 de noviembre, y desde las 8:00 a.m. el martes 4 de noviembre.

Dianas en la ciudad de Panamá

  • El acceso a las dianas en el Downtown de Amador y el Parque Norte estará habilitado desde las 9:00 p.m. del 2 de noviembre en los siguientes puntos.

Desfiles en San Miguelito

  • Desfiles el 3 y 4 de noviembre en la Intersección Subida al Cielo, hasta la estación de gasolina de Paraíso.
Día del Niño en San Miguelito

  • Celebración del Día del Niño en la Junta Comunal del corregimiento José Domingo Espinar de San Miguelito el sábado 1 de noviembre de 2025.
Museo del Canal

  • Exposición: Construyendo el Canal de Panamá, a partir del 1 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Biomuseo

  • Gira guiada para descubrir a las aves del Parque de la Biodiversidad, este domingo 2 de noviembre.
