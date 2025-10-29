ATTT suspende cierres de vías a partir del 31 de octubre por fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) , en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, informó la suspensión temporal de los trabajos que impliquen cierres parciales o totales de carriles de circulación durante las fiestas patrias, con el objetivo de facilitar el tránsito vehicular y garantizar la seguridad vial ante el masivo desplazamiento de conductores.

La medida regirá desde la 1:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 12:00 p.m. del miércoles 5 de noviembre de 2025, periodo en el que se espera un aumento significativo del flujo vehicular hacia el interior del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATTTPanama/status/1983637710624760192&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/08SygT2yYs — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) October 29, 2025

Durante estos días, quedan suspendidas todas las obras, trabajos o actividades que requieran la ocupación de carriles en las siguientes vías principales:

1. Corredores viales de alto tráfico

Carretera Panamericana: Desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas .

Desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de . Tramo Este: Desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora .

Desde la intersección con el . Autopista Arraiján–La Chorrera.

2. Vías de alta densidad vehicular en la Ciudad Capital

Carretera Transístmica

Avenida Domingo Díaz

Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)

La ATTT reiteró su llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, para contribuir con la seguridad de todos durante los días de celebración patria.