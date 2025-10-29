ATTT suspende cierres de vías a partir del 31 de octubre por fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, informó la suspensión temporal de los trabajos que impliquen cierres parciales o totales de carriles de circulación durante las fiestas patrias, con el objetivo de facilitar el tránsito vehicular y garantizar la seguridad vial ante el masivo desplazamiento de conductores.
La medida regirá desde la 1:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 12:00 p.m. del miércoles 5 de noviembre de 2025, periodo en el que se espera un aumento significativo del flujo vehicular hacia el interior del país.
ATTT suspende cierres de carriles por obras durante fiestas patrias
Durante estos días, quedan suspendidas todas las obras, trabajos o actividades que requieran la ocupación de carriles en las siguientes vías principales:
1. Corredores viales de alto tráfico
- Carretera Panamericana: Desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas.
- Tramo Este: Desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.
- Autopista Arraiján–La Chorrera.
2. Vías de alta densidad vehicular en la Ciudad Capital
- Carretera Transístmica
- Avenida Domingo Díaz
- Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
La ATTT reiteró su llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, para contribuir con la seguridad de todos durante los días de celebración patria.