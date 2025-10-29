Licencia de conducir en Panamá: ATTT y Sertracen presentan nuevo diseño

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) y Sertracen presentaron este miércoles el nuevo diseño de la licencia de conducir, que comenzará a emitirse en todo el país a partir del 6 de noviembre.

ATTT presenta nuevo diseño de licencia de conducir

Según la ATTT, el nuevo formato incorpora elementos de seguridad con tecnología avanzada, lo que garantiza mayor confianza tanto para los conductores como para las autoridades encargadas de la verificación.

La institución explicó que la implementación será gradual, de acuerdo con los procesos regulares de renovación, duplicado o primera emisión. De esta forma, los actuales documentos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Este cambio forma parte de las acciones de modernización y fortalecimiento de la seguridad vial y documental que impulsa la ATTT junto a Sertracen.