ATTT habilita registro en línea para boletas de papel: así puedes ingresarlas digitalmente

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) puso en marcha un nuevo sistema digital para el registro de boletas de papel, como parte de su proceso de modernización de los servicios de tránsito y transporte en Panamá.

La iniciativa permite que los conductores realicen el registro de infracciones de forma ágil y completamente en línea, sin necesidad de acudir a las oficinas de la entidad.

Verifica cómo registrar las boletas físicas en la ATTT

Ingresar al portal oficial de la ATTT: www.transito.gob.pa

Seleccionar la opción “Servicios en Línea”

Elegir “Registro de Boletas en Papel”

Completar los campos solicitados con: Tipo de documento, número de cédula, número de control, correo electrónico e imagen de la boleta física (fotografía o escaneo).

Una vez completado el registro, la ATTT enviará una confirmación electrónica en un plazo máximo de 24 horas. Este correo valida el proceso y habilita de forma inmediata las opciones de pago.

Formas de pago disponibles

A través de la plataforma web de la ATTT

Mediante banca en línea (en entidades afiliadas)

En sedes presenciales de la ATTT a nivel nacional

Este nuevo sistema facilita el cumplimiento oportuno de las sanciones, evita retrasos y reduce el riesgo de recargos por pagos fuera de plazo.