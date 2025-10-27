Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 11:43

ATTT habilita registro en línea para boletas de papel: así puedes ingresarlas digitalmente

Este nuevo sistema de la ATTT facilita el cumplimiento oportuno de las sanciones, evita retrasos y reduce el riesgo de recargos por pagos fuera de plazo.

ATTT habilita registro en línea para boletas de papel.

ATTT habilita registro en línea para boletas de papel.

PN
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) puso en marcha un nuevo sistema digital para el registro de boletas de papel, como parte de su proceso de modernización de los servicios de tránsito y transporte en Panamá.

La iniciativa permite que los conductores realicen el registro de infracciones de forma ágil y completamente en línea, sin necesidad de acudir a las oficinas de la entidad.

Verifica cómo registrar las boletas físicas en la ATTT

  • Ingresar al portal oficial de la ATTT: www.transito.gob.pa
  • Seleccionar la opción “Servicios en Línea”
  • Elegir “Registro de Boletas en Papel”
  • Completar los campos solicitados con: Tipo de documento, número de cédula, número de control, correo electrónico e imagen de la boleta física (fotografía o escaneo).

Una vez completado el registro, la ATTT enviará una confirmación electrónica en un plazo máximo de 24 horas. Este correo valida el proceso y habilita de forma inmediata las opciones de pago.

Formas de pago disponibles

  • A través de la plataforma web de la ATTT
  • Mediante banca en línea (en entidades afiliadas)
  • En sedes presenciales de la ATTT a nivel nacional

Este nuevo sistema facilita el cumplimiento oportuno de las sanciones, evita retrasos y reduce el riesgo de recargos por pagos fuera de plazo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fallece mujer que sobrevivió a accidente de tránsito en Penonomé

Día del estudiante: Estudiante fue presidente de Panamá por un día

SINAPROC activa Centro de Operaciones de Emergencias en Veraguas por lluvias en Mariato

Recomendadas

Más Noticias