ATTT habilita registro en línea para boletas de papel: así puedes ingresarlas digitalmente

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) puso en marcha un nuevo sistema digital para el registro de boletas de papel, como parte de su proceso de modernización de los servicios de tránsito y transporte en Panamá.
Verifica cómo registrar las boletas físicas en la ATTT
- Ingresar al portal oficial de la ATTT: www.transito.gob.pa
- Seleccionar la opción “Servicios en Línea”
- Elegir “Registro de Boletas en Papel”
- Completar los campos solicitados con: Tipo de documento, número de cédula, número de control, correo electrónico e imagen de la boleta física (fotografía o escaneo).
Una vez completado el registro, la ATTT enviará una confirmación electrónica en un plazo máximo de 24 horas. Este correo valida el proceso y habilita de forma inmediata las opciones de pago.
Formas de pago disponibles
- A través de la plataforma web de la ATTT
- Mediante banca en línea (en entidades afiliadas)
- En sedes presenciales de la ATTT a nivel nacional
Este nuevo sistema facilita el cumplimiento oportuno de las sanciones, evita retrasos y reduce el riesgo de recargos por pagos fuera de plazo.