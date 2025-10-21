ATTT inicia entrega de cheques por prima de antigüedad a exservidores públicos

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) inició la entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad para exservidores públicos que ya habían gestionado formalmente este beneficio.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, destacó el compromiso institucional de cumplir con estas prestaciones: "Estamos comprometidos con honrar las prestaciones de nuestros colaboradores. Esta entrega representa el reconocimiento a los años de servicio y se realiza con total apego a la ley", señaló Henríquez.

ATTT hace un llamado a exservidores con pagos pendientes

La ATTT también hace un llamado a los exservidores que aún no han recibido su pago por prima de antigüedad, correspondiente a periodos desde 2014 hasta la fecha, para que formalicen su solicitud siguiendo los pasos establecidos.

Pasos para solicitar el pago pendiente

Descargar el formulario oficial desde la página web de la ATTT.

Enviar la solicitud junto con una copia legible de la cédula de identidad personal a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp: 6980-3147

Entrega personal: en cualquiera de las oficinas regionales de la ATTT a nivel nacional.

La entidad recordó que este proceso se realiza en cumplimiento de la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que regula el pago de la prima de antigüedad para los servidores públicos panameños. Con esta gestión, la ATTT reafirma su compromiso con el reconocimiento de los derechos laborales y el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de prestaciones.