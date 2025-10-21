Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 14:58

Agroferias del IMA para el miércoles 22 de octubre: productos de calidad a bajos precios

Agroferias del IMA para el miércoles 22 de octubre en diversas provincias con productos frescos y de calidad.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 22 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula.

Agroferias para el miércoles 22 de octubre

Chiriquí

  • Casa comunal del Nancito, distrito de Remedios.

Panamá Este

  • La Mina, corregimiento de Chimán.

Herrera

  • Cuadro de softball del corregimiento de Rincón Hondo, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Comunidad de Santa Catalina, corregimiento de La Mesa.
  • Casa comunal de Las Guías Abajo, distrito de Calobre.

Panamá

  • Cancha de futbol profesor Diógenes Cabal, sector H, corregimiento de Mateo Iturralde, San Miguelito.

Panamá Oeste

  • Instalaciones del Local Palma Real, corregimiento de Santa Rosa distrito de Capira.

Los Santos

  • Predios del Colegio Plinio Moscoso, corregimiento de Pedasí, distrito de Pedasí.
  • Junta comunal de La Miel, distrito de Las Tablas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1980457776406229490&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Todas las Agroferias del IMA para el lunes 20 y martes 21 de octubre

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos para este fin de semana

¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el jueves 16 de octubre

Recomendadas

Más Noticias