Agroferias del IMA para el miércoles 22 de octubre: productos de calidad a bajos precios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 22 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula.
- Casa comunal del Nancito, distrito de Remedios.
Panamá Este
- La Mina, corregimiento de Chimán.
Herrera
- Cuadro de softball del corregimiento de Rincón Hondo, distrito de Pesé.
Veraguas
- Comunidad de Santa Catalina, corregimiento de La Mesa.
- Casa comunal de Las Guías Abajo, distrito de Calobre.
Panamá
- Cancha de futbol profesor Diógenes Cabal, sector H, corregimiento de Mateo Iturralde, San Miguelito.
Panamá Oeste
- Instalaciones del Local Palma Real, corregimiento de Santa Rosa distrito de Capira.
Los Santos
- Predios del Colegio Plinio Moscoso, corregimiento de Pedasí, distrito de Pedasí.
- Junta comunal de La Miel, distrito de Las Tablas.