Consejo de Gabinete autoriza contrato de 3 millones para mantenimiento tecnológico del SPA

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza a la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) a contratar a la empresa Innovaciones Tecnológicas de América S.A., por un monto total de 3 millones de dólares, para el mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias y la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El contrato incluye servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de estos equipos.

El período de vigencia de este acuerdo comprendía del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Aunque la puesta en marcha estaba prevista para 2023, los servicios continuaron el año pasado para garantizar la operatividad del sistema.

El pago por estos servicios será cubierto con el presupuesto del 2025, que ya está disponible.