Consejo de Gabinete aprueba reducción del área de la Zona Franca Estatal de Davis en Colón.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 22-25, que emite concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas autorice la reducción del área de la Zona Franca Estatal de Davis, y aprueba la excepción de menos de dos hectáreas de terreno, quedando con una superficie operativa de 9,832.32 m².

Esta acción se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley 32 de 5 de abril de 2011, sus modificaciones y adiciones, así como a la reglamentación establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 62 de 11 de abril de 2017.

La zona franca, ubicada en la avenida José Dominador Bazán, corregimiento de Cristóbal, en Colón (antiguo Fuerte Militar Davis), cuenta actualmente con una superficie de 5.2 hectáreas, propiedad de la Nación y bajo la administración de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), en su condición de promotor y operador.

La UABR presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas la solicitud de reducción del espacio debido a que la actual administración recibió esta zona franca en estado de abandono. Tras realizar los análisis correspondientes, se determinó que no se cuentan con los recursos necesarios para asumir los gastos operativos de mantenimiento, ante la falta de retorno de inversión y de actividad económica activa.

Asimismo, el promotor comunicó formalmente que existe una propuesta de otro régimen económico (Zona Libre de Colón) interesado en desarrollar el área actualmente en desuso.

La UABR aportó el respectivo informe técnico y económico que sustenta la solicitud.