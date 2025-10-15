Consejo de Gabinete aprueba operación de la Zona Libre de Combustible en Colón.

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de la Presidencia a suscribir, con la sociedad Puma Marine, S.A., el contrato para la operación y administración de una Zona Libre de Combustible en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Esta zona contará con una capacidad instalada de 545 mil barriles y representará una inversión de 51 millones de dólares, generando empleos altamente calificados. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución N.° 89-25 del 9 de septiembre de 2025.

El contrato abarca la operación, mantenimiento y administración del complejo de tanques, estaciones de bombeo, muelles y ductos destinados al manejo de petróleo crudo, productos semiprocesados, derivados del petróleo, gas natural, biocombustibles y otros combustibles.

La decisión del Gabinete se adoptó luego de que la Contraloría General de la República emitiera recomendaciones para ajustar el contrato a favor de Puma Marine, S.A., las cuales fueron atendidas por la Secretaría Nacional de Energía.