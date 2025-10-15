Consejo de Gabinete prorroga control a importación de café tostado

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Decreto N.°116-25, que prorroga por seis meses la vigencia del Decreto de Gabinete N.°5 del 30 de marzo de 2021, el cual establece medidas de control sobre la comercialización del café tostado en el país.

La decisión busca garantizar la protección del producto nacional, considerado sensitivo para la economía panameña, del cual dependen más de 7,700 trabajadores que cosechan cerca de 230 mil quintales de grano al año.

Según el documento oficial, la medida se mantiene debido a que persisten incumplimientos de normas nacionales de salud pública en la comercialización del grano, lo que hace necesario continuar con los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y de calidad aplicables a este producto clave de la canasta básica familiar y del sector agropecuario.

Extensión de controles a la importación de café tostado en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978231735448993923&partner=&hide_thread=false El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto 116-25 mediante el cual se prorroga por seis meses la vigencia del Decreto de Gabinete 5 del 30 de marzo de 2021, que establece medidas sobre la comercialización del café tostado, esto debido a que se siguen detectando conductas de… pic.twitter.com/KM89KJIimT — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) respalda la posibilidad de aplicar restricciones temporales a la importación de mercancías cuando sean necesarias para controlar la calidad o clasificación de productos destinados al comercio internacional.

Durante la reunión de la Cadena Agroalimentaria de Café, realizada el 26 de septiembre de 2025, los miembros del sector recomendaron al Órgano Ejecutivo extender el decreto temporal. Posteriormente, la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional, en sesión del 6 de octubre de 2025, aprobó la recomendación de mantener el control a la comercialización del café tostado por seis meses adicionales.