Ministerio Público solicita apoyo para localizar a Gabriel Baroch, requerido por estafa a la CSS

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Gabriel Ángel Baroch Bech, con cédula de identidad personal N.° 8-1257-253, quien es requerido debido a que mantiene condenas pendientes de 50 meses de prisión por estafa y 36 meses por retención de cuotas, en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS).
Además, un Tribunal de Apelaciones dispuso unificar ambas sanciones, quedando el sentenciado obligado al cumplimiento de 86 meses de prisión.
Quienes tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse a los teléfonos 524-2381, 524-2382 y 524-2383.