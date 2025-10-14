Ministerio Público solicita apoyo para localizar a Gabriel Baroch, requerido por estafa a la CSS

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Gabriel Ángel Baroch Bech, con cédula de identidad personal N.° 8-1257-253, quien es requerido debido a que mantiene condenas pendientes de 50 meses de prisión por estafa y 36 meses por retención de cuotas, en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS).

El Ministerio Público detalla que "la persona buscada mantenía anteriormente el nombre de Gabriel Darío Ochoa Barragán, con cédula PE-11-645, luego realizó cambio de segundo nombre y segundo apellido, además de cancelar el número de cédula antes descrito. Esto podría incidir en su localización o dificultar la verificación de su identidad"

Además, un Tribunal de Apelaciones dispuso unificar ambas sanciones, quedando el sentenciado obligado al cumplimiento de 86 meses de prisión.

Quienes tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse a los teléfonos 524-2381, 524-2382 y 524-2383.