Panamá empata con Surinam y sigue con vida en eliminatorias

La Selección de Panamá logró un agónico empate 1-1 ante Surinam en su cuarto compromiso por la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, resultado que mantiene con vida las esperanzas del equipo canalero en el Grupo A.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Thomas Christiansen, luego de que Surinam abriera el marcador con un gol en el primer tiempo, dejando momentáneamente a Panamá en desventaja y al borde de la eliminación.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el tiempo extra, los panameños no bajaron los brazos y, en una jugada llena de garra y orgullo, anotaron el gol del empate, provocando la euforia de los fanáticos que aún creían en la remontada.

Tabla de posición del Grupo A tras partido Panamá vs Surinam

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978297165345685897?t=tA1g9eAzE1lRwZvQZJx4SQ&s=19&partner=&hide_thread=false ¡Panamá rescata el empate! La Selección Nacional empató 1-1 ante Surinam en el cuarto partido de la eliminatoria mundialista de @Concacaf.



El equipo dirigido por @T9Christiansen, suma 6 puntos en el Grupo A al igual que Surinam (líder por diferencia de goles), a espera de que… pic.twitter.com/aHurzbhGtM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2025

Con este resultado, Panamá suma 6 puntos clave que le permite seguir en la pelea por la clasificación y se mantienen a la espera de que finalice el partido entre Guatemala y El Salvador.

El empate deja al combinado nacional con 1% de esperanza y 99% de corazón, pero con la determinación intacta de seguir luchando por un cupo al Mundial 2026.

"La Roja" se enfrentará a Guatemala el próximo 13 de noviembre, y cierran su participación en casa contra El Salvador el 18 de noviembre.