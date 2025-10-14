Desaparecido: Buscan a Enrique Luna Santamaría, familiares piden apoyo

Los familiares del señor Enrique Luna Santamaría, quien se encuentra desaparecido, hacen un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información que permita dar con su paradero.
Desaparecido: Familiares piden ayuda para localizarlo
Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero sus allegados mantienen la esperanza de recibir información que permita localizarlo pronto y sano.
Cualquier persona que tenga datos o indicios sobre su ubicación puede comunicarse al número 6678-0944.
Las autoridades y familiares agradecen de antemano la colaboración y solidaridad de la población panameña.