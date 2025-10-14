Desaparecido: Buscan a Enrique Luna Santamaría, familiares piden apoyo

Los familiares del señor Enrique Luna Santamaría, quien se encuentra desaparecido , hacen un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información que permita dar con su paradero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978161283602981029&partner=&hide_thread=false Familiares del señor Enrique Luna Santamaría piden colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

De tener información por favor llamar al 6678-0944. pic.twitter.com/gWHhYQhTry — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero sus allegados mantienen la esperanza de recibir información que permita localizarlo pronto y sano.

Cualquier persona que tenga datos o indicios sobre su ubicación puede comunicarse al número 6678-0944.

Las autoridades y familiares agradecen de antemano la colaboración y solidaridad de la población panameña.