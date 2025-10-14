Panamá vs Surinam: hora, canal y todos los detalles del partido de este martes 14 de octubre

La Selección Mayor de Panamá ya tiene todo listo para su compromiso ante Surinam, correspondiente a la cuarta fecha del grupo A de la Fase Final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido se disputará este martes 14 de octubre, a las 8:00 p.m. (hora de Panamá), en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde se espera un lleno total con más de 23 mil fanáticos apoyando a “La Roja”.

El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.

Panamá y Surinam pelean por el liderato

Tras tres fechas disputadas, Panamá y Surinam llegan igualados en la cima del grupo A con 5 puntos, aunque los surinameses tienen mejor diferencia de goles.

Les siguen El Salvador con 3 unidades y Guatemala, con 2.

El choque de esta noche será decisivo para definir quién se queda momentáneamente con el liderato del grupo, y podría marcar un paso importante rumbo al Final Four de la Concacaf Nations League y, posteriormente, al proceso clasificatorio mundialista.

Una baja sensible: José Córdoba

El defensor José Córdoba será la única baja confirmada en el equipo nacional.

El jugador sufrió una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho durante el partido ante El Salvador, por lo que fue sustituido al minuto 12 por Jiovany Ramos. Córdoba quedó descartado para el duelo ante Surinam mientras continúa su proceso de recuperación.

Carrasquilla: “Estamos muy enfocados y motivados”

El mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla, figura del Pumas UNAM de México, aseguró que el grupo llega con confianza y motivación tras el empate en San Salvador.

“El equipo está muy bien, con mucha confianza, algo que notamos desde que llegamos a esta concentración. Pero somos conscientes de que ahora el partido más importante es este, porque estamos en el Rommel, con nuestra gente, y estamos muy enfocados en buscar esa victoria”, expresó Carrasquilla. “El equipo está muy bien, con mucha confianza, algo que notamos desde que llegamos a esta concentración. Pero somos conscientes de que ahora el partido más importante es este, porque estamos en el Rommel, con nuestra gente, y estamos muy enfocados en buscar esa victoria”, expresó Carrasquilla.

El jugador, formado en las filas del Tauro FC, destacó que Surinam es un rival peligroso, con características distintas a las de El Salvador y Guatemala, y que Panamá deberá mantener la intensidad y concentración durante los 90 minutos.

Apoyo total en casa

Todo apunta a que el Rommel Fernández lucirá repleto para acompañar a la selección en este compromiso clave. La afición panameña ha mostrado su entusiasmo en redes sociales y en los alrededores del hotel de concentración, donde los jugadores recibieron el apoyo de decenas de fanáticos.

Con el ambiente encendido y la motivación al máximo, Panamá buscará sumar una victoria que le permita acercarse al objetivo: volver a un Mundial de la FIFA.