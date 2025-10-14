Activan operativo de seguridad previo al partido Panamá vs Surinam en el Rommel Fernández

La Policía Nacional desplegará un dispositivo de seguridad con más de 420 unidades policiales para garantizar el orden y la protección de los asistentes al partido entre Panamá y Surinam, correspondiente a la ronda final de grupos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, donde se espera la asistencia de más de 23 mil personas, según informó el Comisionado Jorge Domínguez.

‍ Operativo de seguridad

El operativo contempla acciones de vigilancia, control de accesos y seguridad vial, que se desarrollarán antes, durante y después del partido.

Las unidades estarán distribuidas en puntos estratégicos como:

Rutas de ingreso y salida del estadio.

Paradas de autobuses.

Estacionamientos y alrededores del Rommel Fernández.

También participarán grupos especializados como Lince, Unidad Canina, Tránsito y otras divisiones tácticas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de jugadores, árbitros, organizadores y fanáticos.

Ingreso al estadio

El acceso al Estadio Rommel Fernández se realizará por tres entradas habilitadas, donde se mantendrá un estricto control de verificación de boletos y revisión de pertenencias.

"Nuestro objetivo es que los fanáticos vivan el fútbol con alegría, pero siempre bajo un entorno seguro para todos", destacó Domínguez.

Con este despliegue, la Policía Nacional busca garantizar que el partido entre Panamá y Surinam se desarrolle sin incidentes y que los aficionados disfruten de una jornada deportiva histórica rumbo al Mundial 2026.