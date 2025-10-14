Julio Moltó responde ante la Asamblea por auditoría minera

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó , comparece este martes ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, donde responde un cuestionario de 17 preguntas relacionadas con la auditoría a la mina y los procesos de arbitraje en curso tras la cancelación del contrato con Minera Panamá.

Durante la sesión, los diputados buscan aclarar los avances en las investigaciones sobre la gestión del contrato minero y las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional para proteger los intereses del Estado panameño frente a las demandas internacionales.

Julio Moltó comparece ante la Asamblea por auditoría

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978175948697584071&partner=&hide_thread=false El ministro del @MICIPMA, Julio Moltó, explicó el fundamento legal para autorizar la salida del material molido, y encendido de la termoeléctrica de la mina de Donoso.

Afirmó que estas actividades se realizaron después de aprobarse una resolución para garantizar el plan de… pic.twitter.com/ABfkqYEv9Q — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

La comparecencia forma parte del seguimiento legislativo a la decisión del Ejecutivo de rescindir el contrato con la empresa minera, medida que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia en 2023, al declarar inconstitucional la ley que lo aprobaba.

Se espera que Moltó detalle los resultados preliminares de la auditoría técnica y financiera en la mina, así como el estado actual de los arbitrajes presentados por la compañía en instancias internacionales.

El tema continúa siendo de alto interés nacional, especialmente por su impacto en la economía, el medio ambiente y la reputación del país ante organismos internacionales.