Diputados piden al IMA y ACODECO mayor revisión de alimentos en bolsas distribuidas en agroferias

Diputados miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional hicieron un llamado al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y a la ACODECO, tras detectar que algunos productos de las bolsas que se distribuyen en las agroferias no cuentan con información visible sobre el registro sanitario ni el país de procedencia.
El IMA ofrece la venta de alimentos secos y cárnicos en las Agroferias y Tiendas del Pueblo. Asimismo, pone a disposición de los consumidores bolsas con diversos productos a un costo módico.