ANTAI sanciona a funcionarios en la CSS y Universidad de Panamá por uso de diploma falso y nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) informó que 13 servidores públicos de diferentes instituciones fueron sancionados tras comprobarse que incurrieron en graves violaciones al Código de Ética del Servidor Público.

ANTAI sanciona a 13 funcionarios por violar el Código de Ética

Entre los casos más relevantes, la entidad recomendó la destitución de una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), luego de que se evidenciara que presentó un diploma falso para acreditar una formación académica que no poseía.

El expediente fue remitido a las Fiscalías Anticorrupción para que se inicie una investigación penal por uso de documentación fraudulenta.

La @ANTAI_Panama aplicó sanciones a 13 servidores públicos de diferentes instituciones, tras comprobar que incurrieron en "graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos".



Asimismo, la ANTAI recomendó la destitución de un funcionario del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), por ejercer actividades privadas durante su horario laboral, sin la debida autorización de la entidad donde laboraba.

Casos de nepotismo

Otros casos incluyen recomendaciones de destitución en los municipios de Balboa y San Carlos, así como en las juntas comunales de Sajalices y Canta Gallo, tras detectarse situaciones de nepotismo.

En estos casos, también fueron sancionadas las autoridades que permitieron dichas irregularidades. Por otro lado, la institución confirmó sanciones contra dos servidoras públicas de la Universidad de Panamá, luego de comprobarse que incurrieron igualmente en nepotismo.

La ANTAI reiteró que continuará reforzando los mecanismos de vigilancia y transparencia en las instituciones públicas, con el objetivo de garantizar la ética y la rendición de cuentas en el ejercicio del servicio público.