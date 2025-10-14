Residentes de La Chorrera compartieron videos que muestran la caída de granizo registrada este martes 14 de octubre, tras las fuertes lluvias. Durante la tarde y noche de hoy se prevén aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica, principalmente en la vertiente del Caribe.
Panamá Nacionales - 14 de octubre de 2025 - 17:08
Residentes de La Chorrera reportan caída de granizo tras fuertes lluvias
