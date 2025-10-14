Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 17:08

Residentes de La Chorrera reportan caída de granizo tras fuertes lluvias

Residentes de La Chorrera compartieron videos que muestran la caída de granizo registrada este martes, tras las fuertes lluvias.

Ana Canto
Por Ana Canto

Residentes de La Chorrera compartieron videos que muestran la caída de granizo registrada este martes 14 de octubre, tras las fuertes lluvias. Durante la tarde y noche de hoy se prevén aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica, principalmente en la vertiente del Caribe.

