Familiares de paciente fallecida en Ciudad de la Salud presentan querella penal contra médicos.

Por Ana Canto Familiares de la señora Jacinta Jaramillo, quien falleció en la Ciudad de La Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), presentaron una querella penal por presunta mala práctica médica contra dos doctores de la entidad, luego de recibir un diagnóstico incorrecto sobre el estado de salud de la paciente.

Danyelo Jaramillo, hijo de la víctima, detalló que desde el primer día de ingreso de su madre al hospital solicitaron la revisión de un neurólogo especialista, pero no obtuvieron respuesta inmediata. Posteriormente, lograron que un especialista la atendiera días después de la hospitalización, cuando a la señora Jaramillo le habían diagnosticado, erróneamente según sus familiares, una isquemia.

