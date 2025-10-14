Familiares de paciente fallecida en Ciudad de la Salud presentan querella penal contra médicos.

Familiares de la señora Jacinta Jaramillo, quien falleció en la Ciudad de La Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), presentaron una querella penal por presunta mala práctica médica contra dos doctores de la entidad, luego de recibir un diagnóstico incorrecto sobre el estado de salud de la paciente.
Tras la revisión neurológica, se detectó que la paciente presentaba un absceso cerebral.
El abogado de los querellantes, Omar Jaén, indicó que, luego de presentada la querella, se espera que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el caso.