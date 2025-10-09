Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 09:01

CSS: Panamá realiza su primera telecirugía robótica en la Ciudad de la Salud

Según el presidente José Raúl Mulino, esta innovadora técnica implementada en la CSS permite que un cirujano opere a distancia.

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que Panamá marca un nuevo hito en la medicina con la realización de la primera telecirugía robótica en la Ciudad de la Salud, de la Caja de Seguro Social (CSS).

Esta innovadora técnica permite que un cirujano opere a distancia, y será utilizada este jueves en la intervención de un paciente con cáncer de próstata, quien, según las autoridades médicas, podrá recibir el alta hospitalaria 24 horas después de la operación.

“Panamá marca un nuevo hito en la medicina, con la realización en la Ciudad de la Salud de la primera telecirugía robótica. Esta técnica permite que un cirujano opere a distancia, y se operará hoy a un paciente con cáncer de próstata, cuya intervención le permitirá salir del hospital 24 horas después de la intervención, con médicos panameños”, destacó el mandatario.

La operación representa un avance significativo para el sistema de salud panameño, al incorporar tecnología de punta y fortalecer las capacidades del personal médico nacional en procedimientos quirúrgicos de alta precisión.

