Diputado Neftalí Zamora propone que Panamá se retire del Parlacen

El diputado Neftalí Zamora cuestionó el papel del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y propuso que Panamá evalúe su salida.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Neftalí Zamora cuestionó la utilidad del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y planteó la posibilidad de que Panamá evalúe su salida de este organismo regional, al considerar que representa un gasto sin beneficios tangibles para el país.

"Si nos costara 100 mil dólares y tuviera resultados, yo te digo que quizás la inversión fuera positiva, pero yo le he preguntado a los diputados del Parlacen directamente cuáles son sus resultados, y no puede ser que tengamos un espacio que nos cuesta $2 millones al año y no hay un solo acuerdo que nos permita tener una mejor integración de la región, ni un solo informe de resultados", expresó Jaén.

Por el PARLACEN país gasta millones anuales sin obtener resultados concretos

El diputado también calificó al Parlacen como una institución sin legitimidad ante la ciudadanía: “Esta herramienta es vergonzosa, y no veo una persona en el 2019 ir a buscar los votos y decir: ‘Hola vecino, quiero ser diputado del Parlacen’. Se me caería la cara de vergüenza al hacer eso”, sostuvo.

Jaén explicó que su propuesta busca redirigir los recursos que hoy se destinan al Parlacen hacia áreas prioritarias del país.

“El dinero que hoy se utiliza en el Parlacen es dinero que se está perdiendo”, afirmó, al tiempo que destacó que la Comisión Legislativa en la que participa “ha culminado las vistas y revisado todas las instituciones”, calificando el proceso como un “acto histórico” dentro del trabajo parlamentario.

