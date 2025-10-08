Tránsito por el Canal de Panamá crece 19% pese a guerra de aranceles de Trump

El tránsito por el Canal de Panamá aumentó durante el último año fiscal, a pesar de las tensiones comerciales generadas por la guerra de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, transitaron por la vía interoceánica 13,404 embarcaciones, que movilizaron 489 millones de toneladas de carga, según datos oficiales de la ACP.

Tránsito por el Canal de Panamá crece 19%

Estas cifras representan un crecimiento del 19.25% en el número de buques y del 15.6% en el volumen de carga respecto al ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, el resultado fue menor a las proyecciones iniciales, que estimaban unos 13,900 buques y 520 millones de toneladas.

El incremento del tránsito se produjo en un contexto económico desafiante, marcado por tarifas aduaneras más altas impuestas por Estados Unidos a varias economías del mundo.

Canal de Panamá registró un alza del 15% en carga

“El impacto de este aumento de tasas comerciales en Estados Unidos no lo estamos sintiendo necesariamente este año, pero en el próximo ejercicio fiscal sí lo vamos a ver”, explicó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez. “El impacto de este aumento de tasas comerciales en Estados Unidos no lo estamos sintiendo necesariamente este año, pero en el próximo ejercicio fiscal sí lo vamos a ver”, explicó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez.

El Canal de Panamá, con una extensión de 80 kilómetros, enlaza los océanos Pacífico y Atlántico y conecta más de 1,900 puertos en 170 países. Su principal ruta comercial une los puertos de China, Japón y Corea del Sur con terminales ubicadas en la costa este de Estados Unidos.

Con este rendimiento, la vía interoceánica reafirma su papel estratégico en el comercio marítimo global, por donde transita cerca del 5% del intercambio mundial de mercancías.

