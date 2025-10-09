Auxilios Económicos IFARHU: Cinco beneficiarios comparecerán por investigación de peculado

Cinco estudiantes que recibieron auxilios económicos del IFARHU deberán comparecer este jueves ante las autoridades, en el marco de una investigación por presunto delito de peculado, informó la fiscal Azucena Aizpurúa, de la Fiscalía Anticorrupción.

Ministerio Público hablara con beneficiarios del IFARHU

"El Ministerio Público pretende hacerles de conocimiento una investigación formal por delito de peculado", explicó la fiscal Anticorrupción, Azucena Aizpurúa.



Aizpurúa agregó que este viernes se llevará a cabo otra audiencia, a la que fueron citados 13 beneficiarios adicionales de los auxilios económicos, en seguimiento a las investigaciones sobre el manejo irregular de estos fondos.

El caso forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público por garantizar la transparencia en los programas de asistencia educativa y sancionar posibles irregularidades en la asignación de recursos públicos.