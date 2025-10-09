Panamá Deportes -  9 de octubre de 2025 - 14:49

Presidente Mulino recibe a Mario Kempes, leyenda del fútbol argentino

Mario Kempes participó en tres Copas del Mundo: Alemania 1974, Argentina 1978 donde se consagró campeón y máximo goleador y España 1982.

Presidente Mulino recibe a Mario Kempes

Presidente Mulino recibe a Mario Kempes

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este jueves en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas a la leyenda del fútbol argentino Mario Kempes, conocido mundialmente como “El Matador”.

Durante el encuentro, el mandatario conversó con el exfutbolista, exentrenador y comentarista deportivo, recordando junto a él algunos de los momentos más destacados de su carrera, desde sus inicios hasta su consagración con la selección argentina en la Copa del Mundo de 1978, donde se coronó campeón y máximo goleador del torneo.

“¿Ya saben quién es él? Él es antes de Messi. Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y él jugó con Maradona en el mundial”, expresó el presidente Mulino ante un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo, presentes en la actividad. “¿Ya saben quién es él? Él es antes de Messi. Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y él jugó con Maradona en el mundial”, expresó el presidente Mulino ante un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo, presentes en la actividad.

IMG-20251009-WA0079

Mario Kempes participó en tres Copas del Mundo

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para motivar a los jóvenes a esforzarse en sus estudios. “Métanle duro a la escuela”, exhortó, tras recibir de Kempes una camiseta de la selección argentina con el número 10, autografiada por el exjugador.

Por su parte, Mario Kempes compartió un mensaje de inspiración con los niños y jóvenes presentes, subrayando la importancia de la educación y la perseverancia en la vida y en el deporte.

Mario Alberto Kempes participó en tres Copas del Mundo: Alemania 1974, Argentina 1978 donde se consagró campeón y máximo goleador y España 1982, consolidando su legado como una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976366630042206713&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

Partido inaugural del Béisbol Juvenil 2026: Coclé recibirá a Correcaminos de Colón

Pedro Adán Gordón y Marie Schossow, representantes de Panamá en comisiones de la FIFA

Recomendadas

Más Noticias