Presidente Mulino inaugura la tercera Tienda del Pueblo del IMA en San Antonio

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves la tercera Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la ciudad capital, ubicada en las modernas instalaciones de Frigo San Antonio.

Con capacidad para atender hasta 3,000 personas por día, el local cuenta con un diseño moderno, aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil que garantiza una experiencia cómoda y eficiente para los visitantes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante el recorrido, el presidente Mulino inspeccionó las áreas de cajas, almacenamiento y el cuarto frío, verificando la operación y los precios de los productos, además de saludar a los compradores presentes.

Productos accesibles en la atienda del Pueblo del IMA

IMG-20251009-WA0114

En el acto inaugural participaron autoridades nacionales, productores agropecuarios y miembros de la comunidad, quienes conocieron de primera mano las instalaciones y los beneficios del programa.

Actualmente, en las Tiendas del Pueblo se pueden adquirir 34 productos de la canasta básica, entre ellos:

Arroz (B/.1.25 el paquete de 5 lb)

Atún en lata (B/.0.30)

Azúcar (B/.0.40)

Café (B/.0.75)

Espagueti (B/.0.25)

Guandú (B/.0.50)

Jamonilla (B/.1.00)

Lentejas (B/.0.50)

Porotos (B/.0.50)

El IMA reiteró su invitación a la ciudadanía para visitar la nueva tienda y aprovechar los beneficios de este proyecto, que busca mejorar la calidad de vida de las familias panameñas.