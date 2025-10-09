MINSEG destinará más de 5 millones de dólares para pagar primas de antigüedad a expolicías

El Ministerio de Seguridad Pública ( MINSEG ) informó que, tras una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), directores de los estamentos de seguridad y dirigentes de los policías jubilados de la Fuerza Pública, se alcanzaron diversos acuerdos.

El MEF se comprometió a destinar, a partir de un ahorro presupuestario, una suma de entre 5 y 7 millones de dólares antes de finalizar el año 2025.

A partir de enero de 2026, se asignará un promedio de 2 millones de dólares mensuales para el pago de la prima de antigüedad.

El MINSEG mantendrá medidas de ahorro necesarias para garantizar la continuidad del cumplimiento de este derecho laboral.

A partir de la fecha, tanto el Ministerio de Seguridad como los estamentos, incluyendo el Servicio Nacional de Migración y el SUME 911, deberán establecer una Oficina de Prima de Antigüedad, encargada de atender los casos de los policías jubilados y del personal administrativo.