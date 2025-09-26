MINSEG aclara: no realiza seguimientos políticos tras denuncia de diputado Buchanan

El Ministerio de Seguridad Pública ( MINSEG ) informó que la institución no realiza ningún tipo de seguimiento físico ni electrónico a ciudadanos panameños por razones políticas, en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República.

La entidad recalcó que tales prácticas no forman parte de sus atribuciones legales ni de los principios éticos que rigen su actuación.

MINSEG aseguró que no da seguimiento a ciudadanos

El MINSEG destacó que su labor se centra en garantizar la seguridad ciudadana, prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales, a través de planes estratégicos sectorizados y actualizados. Estos planes incluyen la modernización tecnológica, la coordinación con otras instituciones y el fortalecimiento de las capacidades operativas.

Uno de los pilares de esta estrategia es el Plan Firmeza, que busca consolidar la presencia policial en zonas de alta incidencia delictiva, mejorar la respuesta ante emergencias y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

El ministerio aseguró que este plan se desarrolla bajo un esquema de transparencia, supervisión y respeto al marco legal vigente, con el objetivo de fortalecer la seguridad y tranquilidad de la población panameña.