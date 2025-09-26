Calle7 Panamá: Sol se despide del programa por que está embarazada

La competidora Sol, de Calle7 Panamá , sorprendió a los fanáticos del programa al anunciar que deja la competencia debido a que está esperando un bebé. La noticia ha generado alegría y emoción entre sus compañeros y seguidores.

“De saber que me espera es como ver a esa personita que sale dentro de ti. Realmente no es algo que yo esperaba, pero al enterarme me dio mucho miedo. Luego me llenó de mucha felicidad. Mi familia está feliz y yo también, y espero emprender este camino de una buena manera”, expresó Sol.

Calle7 Panamá celebra el embarazo de Sol

image

Con su despedida, la familia de Calle 7 Panamá celebra la llegada de una nueva vida, recordando que el programa no solo es un espacio de competencia, sino también de experiencias personales y logros fuera del campo de batalla.

Sol se convierte así en una de las figuras más queridas del reality en salir por motivos personales, dejando un mensaje de alegría y esperanza para todos los que la han acompañado en esta temporada