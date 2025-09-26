Línea 3 del Metro de Panamá: Cierre parcial en la Carretera Panamericana por trabajos

El Metro de Panamá informó que a partir de hoy, viernes 26 de septiembre, se realizarán cierres temporales en la Carretera Panamericana, a la altura de San Bernardino, provincia de Panamá Oeste, debido a trabajos de izaje de una pasarela peatonal como parte de la construcción de la Línea 3.

Metro de Panamá anuncia cierres en la Carretera Panamericana

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios:

Viernes 26 de septiembre : de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. del sábado 27.

: de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. del sábado 27. Sábado 27 de septiembre: de 9:00 p.m. a 4:00 p.m. del domingo 28.

El cierre comprende un tramo de los cuatro carriles de la Carretera Panamericana, desde el Súper 99 de Valle Hermoso hasta la Plaza San Bernardino.

Rutas alternas

Para garantizar la movilidad, se recomienda a los conductores utilizar las rutas alternas de acceso a la Autopista Arraiján–La Chorrera durante el tiempo que duren los trabajos. El Metro de Panamá reiteró su llamado a los usuarios y conductores a planificar con anticipación sus recorridos y tomar precauciones ante estas modificaciones viales temporales.