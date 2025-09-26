Panamá Oeste Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 14:46

Línea 3 del Metro de Panamá: Cierre parcial en la Carretera Panamericana por trabajos

El Metro de Panamá informó sobre cierres en la Carretera Panamericana, a la altura de San Bernardino, del 26 al 28 de septiembre.

Cierres por trabajos en la Línea 3 del Metro de Panamá

Cierres por trabajos en la Línea 3 del Metro de Panamá

Metro de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que a partir de hoy, viernes 26 de septiembre, se realizarán cierres temporales en la Carretera Panamericana, a la altura de San Bernardino, provincia de Panamá Oeste, debido a trabajos de izaje de una pasarela peatonal como parte de la construcción de la Línea 3.

Metro de Panamá anuncia cierres en la Carretera Panamericana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/1971657014775611898&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios:

  • Viernes 26 de septiembre: de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. del sábado 27.
  • Sábado 27 de septiembre: de 9:00 p.m. a 4:00 p.m. del domingo 28.

El cierre comprende un tramo de los cuatro carriles de la Carretera Panamericana, desde el Súper 99 de Valle Hermoso hasta la Plaza San Bernardino.

Rutas alternas

Para garantizar la movilidad, se recomienda a los conductores utilizar las rutas alternas de acceso a la Autopista Arraiján–La Chorrera durante el tiempo que duren los trabajos. El Metro de Panamá reiteró su llamado a los usuarios y conductores a planificar con anticipación sus recorridos y tomar precauciones ante estas modificaciones viales temporales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá desaloja a buhoneros en predios de la estación de San Miguelito

Alcaldía de San Miguelito supervisará desalojos y limpieza en estaciones del Metro de Panamá

Metro de Panamá: Línea 1 funciona parcialmente entre Albrook y Fernández de Córdoba

Recomendadas

Más Noticias