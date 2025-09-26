IFARHU, calendario de pago: fechas, beneficiarios y modalidades de cobro del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que a partir de este miércoles 1 de octubre iniciará el pago del programa PASE-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal).

Según el calendario de pago establecido, los estudiantes de las provincias de Los Santos y Herrera serán los primeros en recibir el beneficio.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Calendario de pago del segundo pago de la beca PASE-U

Provincia de Herrera

Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré

Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.

Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.

Provincia de Los Santos

Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.

Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.

Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025