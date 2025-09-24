IFARHU confirma fechas del lanzamiento del Concurso General de Becas y becas socioeconómicas

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó durante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que a finales de 2025 o principios de 2026 se realizará el lanzamiento del Concurso General de Becas.
IFARHU confirma segundo pago del PASE-U
El IFARHU confirmó que el segundo pago del año 2025 del PASE-U se realizará a partir del miércoles 1 de octubre.
Los pagos se efectuarán de manera escalonada por provincia, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la información oficial que será publicada en las redes sociales y portal web del IFARHU.