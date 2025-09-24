IFARHU confirma fechas del lanzamiento del Concurso General de Becas y becas socioeconómicas

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, informó durante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que a finales de 2025 o principios de 2026 se realizará el lanzamiento del Concurso General de Becas.

Respecto a las becas socioeconómicas, Godoy explicó que también está previsto su lanzamiento, y que los interesados deberán completar un formulario donde indicarán sus condiciones socioeconómicas, a fin de aplicar los criterios de exclusión establecidos en el nuevo reglamento. Este establece un promedio mínimo de 4 hasta la media y un índice académico mínimo de 1.8 a nivel universitario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970957188014190996&partner=&hide_thread=false “Tenemos planificado que entre finales de este año y principios del próximo año debemos hacer el lanzamiento del concurso nacional de becas”, informó el director del @IFARHU, Carlos Godoy.



Con relación a las becas socioeconómicas, explicó que también prevén realizar el… pic.twitter.com/FmqfA5QuPD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

IFARHU confirma segundo pago del PASE-U

El IFARHU confirmó que el segundo pago del año 2025 del PASE-U se realizará a partir del miércoles 1 de octubre.

Los pagos se efectuarán de manera escalonada por provincia, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la información oficial que será publicada en las redes sociales y portal web del IFARHU.