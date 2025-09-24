Segundo pago de la beca PASE-U 2025 iniciará el 1 de octubre, informa IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del año 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) se realizará a partir del miércoles 1 de octubre.

Los pagos se efectuarán de manera escalonada por provincia, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la información oficial que será publicada en las redes sociales y portal web del IFARHU.

El calendario oficial de pagos será anunciado próximamente, con el fin de garantizar una distribución organizada y eficiente de los beneficios.