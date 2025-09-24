Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 17:22

Segundo pago de la beca PASE-U 2025 iniciará el 1 de octubre, informa IFARHU

El calendario oficial de pagos del PASE-U será anunciado próximamente, con el fin de garantizar una distribución organizada y eficiente de los beneficios.

Segundo pago de la beca PASE-U 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del año 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizará a partir del miércoles 1 de octubre.

Los pagos se efectuarán de manera escalonada por provincia, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la información oficial que será publicada en las redes sociales y portal web del IFARHU.

El calendario oficial de pagos será anunciado próximamente, con el fin de garantizar una distribución organizada y eficiente de los beneficios.

