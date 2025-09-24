Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 11:59

Certificados de incapacidad: ¿Cómo será entregado impreso o electrónico?

Desde el 12 de octubre de 2025, los certificados de incapacidad en Panamá podrán emitirse en formato impreso o electrónico con respaldo legal y sanitario.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió el Decreto Ejecutivo N.° 17 del 11 de agosto de 2025, que regula la expedición, verificación y trazabilidad de los certificados médicos de incapacidad en todo el país. La normativa entrará en vigencia el 12 de octubre de 2025.

Según el decreto, solo médicos y odontólogos idóneos estarán autorizados para emitir los certificados, que podrán entregarse en formato impreso o electrónico, debiendo llevar numeración continua y sucesiva.

Certificado de incapacidad podrá ser impreso o electrónico

Certificado de incapacidad a Moncada Luna fue expedido sin ser revisado. Foto/TR

Cada certificado deberá incluir:

  • Número de registro otorgado por el Consejo Técnico de Salud.
  • Nombre completo del profesional emisor.
  • Dirección y teléfono del establecimiento donde se expide.
  • Fechas y horas exactas de inicio y fin de la incapacidad.

Los certificados también deberán archivarse en el expediente clínico del paciente, acompañados del diagnóstico y detalles de la atención recibida, garantizando un respaldo médico verificable.

La abogada Yeris Nielsen explicó que el objetivo del decreto es prevenir falsificaciones y asegurar que las incapacidades médicas estén debidamente sustentadas. Con esta regulación, el Minsa busca garantizar la validez legal y sanitaria de los documentos y reforzar los mecanismos de control para evitar fraudes.

