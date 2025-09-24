| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  24 de septiembre de 2025 - 11:14

Premios Juventud 2025: cierres viales y operativos en Amador

Autoridades de Panamá anuncian cierres de vías, accesos limitados y operativos de seguridad para los Premios Juventud 2025 este jueves 25 de septiembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades de Panamá informaron sobre los cambios viales y operativos de seguridad que se implementarán este jueves 25 de septiembre con motivo de los Premios Juventud 2025, que se realizarán en el Figali Convention Center.

Premios Juventud 2025: calles cerradas y operativos de seguridad

Vías y accesos restringidos

  • Cierre de acceso a la vía Amador, incluyendo la Cinta Costera 3 pasando El Chorrillo y el nuevo acceso frente al Figali.
  • El estacionamiento del centro de convenciones y la zona Down Town frente al antiguo Figali estarán habilitados únicamente para quienes asistan al evento; el resto del público deberá ingresar por el Panama Convention Center.
  • La circulación desde la Caja de Ahorros de Amador hasta el restaurante Pencas estará cerrada desde las 9:00 a.m.

Recomendaciones y seguridad

  • Se habilitarán tres anillos de seguridad con revisión de asistentes, control de estacionamientos y vigilancia dentro del centro de convenciones.
  • Se recomienda evitar portar objetos punzocortantes y llegar con suficiente anticipación.
  • Los vehículos de transporte público deberán ingresar al área de Amador por la avenida Juan Perón.
  • Más de 400 unidades de la fuerza pública estarán desplegadas para garantizar la seguridad del evento.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a planificar sus rutas y a seguir las indicaciones de seguridad durante la realización de los Premios Juventud 2025.

