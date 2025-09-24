Premios Juventud 2025: cierres viales y operativos en Amador

Las autoridades de Panamá informaron sobre los cambios viales y operativos de seguridad que se implementarán este jueves 25 de septiembre con motivo de los Premios Juventud 2025, que se realizarán en el Figali Convention Center.
Premios Juventud 2025: calles cerradas y operativos de seguridad
Vías y accesos restringidos
- Cierre de acceso a la vía Amador, incluyendo la Cinta Costera 3 pasando El Chorrillo y el nuevo acceso frente al Figali.
- El estacionamiento del centro de convenciones y la zona Down Town frente al antiguo Figali estarán habilitados únicamente para quienes asistan al evento; el resto del público deberá ingresar por el Panama Convention Center.
- La circulación desde la Caja de Ahorros de Amador hasta el restaurante Pencas estará cerrada desde las 9:00 a.m.
Recomendaciones y seguridad
- Se habilitarán tres anillos de seguridad con revisión de asistentes, control de estacionamientos y vigilancia dentro del centro de convenciones.
- Se recomienda evitar portar objetos punzocortantes y llegar con suficiente anticipación.
- Los vehículos de transporte público deberán ingresar al área de Amador por la avenida Juan Perón.
- Más de 400 unidades de la fuerza pública estarán desplegadas para garantizar la seguridad del evento.
Las autoridades llaman a la ciudadanía a planificar sus rutas y a seguir las indicaciones de seguridad durante la realización de los Premios Juventud 2025.