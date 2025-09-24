Fósil de pez de 6 millones de años es descubierto en la provincia de Colón.

Un fósil de aproximadamente 6 millones de años fue descubierto en la provincia de Colón por un equipo multidisciplinario liderado por el paleontólogo marino y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá, Carlos De Gracia.

Se trata de un pez de aguas profundas con origen en el Indopacífico, que revela conexiones marinas profundas entre el Caribe y el Pacífico que aún existían en esa época. En esta investigación participaron especialistas de Panamá, Brasil, Venezuela, Alemania y Suiza, quienes aplicaron análisis fósiles, geoquímicos y geológicos que confirmaron tanto la edad de la roca como la actividad volcánica de la zona durante la formación del Istmo.

Según el estudio, publicado recientemente en la Swiss Journal of Paleontology, se describe una nueva especie fósil de pez perteneciente a la familia Lutjanidae (pargos).

“Este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre las etapas finales del cierre del Istmo. Nos indica que para hace seis millones de años todavía había intercambio marino profundo entre ambas cuencas”, explicó el profesor del Departamento de Zoología de la primera casa de estudios superiores.

El artículo se encuentra disponible en acceso abierto para investigadores y lectores de todo el mundo, y sus resultados ya se están integrando en la enseñanza de las aulas de la Universidad de Panamá.