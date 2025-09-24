CCIAP y MITRADEL anuncian nuevas oportunidades de empleo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Según María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, algunas de las empresas con vacantes activas son Grupo Silaba y Arkas Servicios de Recursos Humanos, con posiciones como:
- Proveedor de logística de 4ta parte
- Oficial de comunicaciones
- Técnico automotriz
- Asesor de venta
- Vendedor mayorista de ruta
Ofertas de empleo en MITRADEL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:
Panamá
- Ingeniero eléctrico o electromecánico
- Oficial de compras y cuentas por pagar
- Ingeniero junior
- Asistente de tecnología
Panamá Oeste
- Conductor con licencia H