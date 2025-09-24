CCIAP y MITRADEL anuncian nuevas oportunidades de empleo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, algunas de las empresas con vacantes activas son Grupo Silaba y Arkas Servicios de Recursos Humanos, con posiciones como:

Proveedor de logística de 4ta parte

Oficial de comunicaciones

Técnico automotriz

Asesor de venta

Vendedor mayorista de ruta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970832348922237242&partner=&hide_thread=false Estas son algunas de las oportunidades de empleo que se encuentran disponibles en el portal web de https://t.co/aKboDX3rUu. pic.twitter.com/heAwpoIcUY — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá

Ingeniero eléctrico o electromecánico

Oficial de compras y cuentas por pagar

Ingeniero junior

Asistente de tecnología

Panamá Oeste

Conductor con licencia H