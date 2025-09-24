Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 08:11

CCIAP y MITRADEL anuncian nuevas oportunidades de empleo

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, algunas de las empresas con vacantes activas son Grupo Silaba y Arkas Servicios de Recursos Humanos, con posiciones como:

  • Proveedor de logística de 4ta parte
  • Oficial de comunicaciones
  • Técnico automotriz
  • Asesor de venta
  • Vendedor mayorista de ruta
Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá

  • Ingeniero eléctrico o electromecánico
  • Oficial de compras y cuentas por pagar
  • Ingeniero junior
  • Asistente de tecnología

Panamá Oeste

  • Conductor con licencia H
