MITRADEL confirma 500 nuevos contratos laborales en la empresa Chiquita Panamá.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), Jackeline de Muñoz, informó que hasta el jueves 18 de septiembre se habían registrado 500 contratos laborales correspondientes a nuevos trabajadores de la empresa Chiquita Panamá, que opera en la provincia de Bocas del Toro.

"Son más de 500 familias que están retornando a sus labores”, destacó la ministra de Trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969101806270890323&partner=&hide_thread=false “Hay familias que están retornando a su estabilidad laboral, el ministerio hasta el día de ayer registraba un aproximado de 500 contratos ya registrados en el Ministerio de Trabajo, lo cual nos complace mucho porque son más de 500 familias que están retornando a sus labores”,… pic.twitter.com/50zFOBxB8a — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2025

La ministra explicó que, para que un contrato laboral sea registrado en el ministerio, debe cumplir con la legislación vigente y con las normativas establecidas en el Código de Trabajo, lo cual garantiza que los contratos formalizados hasta el momento cumplen con todos los requisitos legales.

Asimismo, se informó que este viernes el ministro de Comercio e Industrias (MICI) realiza una inspección en las plantaciones de la empresa, con el fin de verificar cuáles se encuentran en óptimas condiciones para retomar la producción.

El proceso de contratación en Chiquita Panamá se desarrollará en dos fases, y se espera que en total genere más de 5,000 oportunidades laborales en esta región del país.